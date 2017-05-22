Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМХ-2017, Кучеров – второй
Нападающий сборной
России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира,
который проходил в Кельне и Париже.
25-летний форвард «Чикаго» за девять игр на турнире забросил
четыре шайбы и отдал 13 результативных передач, набрав таким образом 17 очков.
Второе место занял еще один хоккеист сборной России Никита
Кучеров, набравший 15 (7+8) очков.
Замкнул тройку бомбардирской гонки турнира канадец Нэтан
Маккиннон, у которого также 15 (6+9) баллов.
Напомним, в финальном матче чемпионата мира сборная Швеции по буллитам обыграла команду Канады (2:1), а в матче за третье место россияне победили
финнов (5:3).
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