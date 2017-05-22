«Питтсбург» забросил 7 безответных шайб в ворота «Оттавы», Малкин набрал три очка

В пятом матче серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду разгромил «Оттаву» со счетом 7:0.

В составе победителей шайбы забросили Олли Мяяття, Сидник Кросби, Брайан Раст, Скотт Уилсон, Фил Кессел и Тревор Дейли.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 14 минут и за это время заработал три очка, отдав три результативные передачи.

В серии до четырех побед «Питтсбург» вышел вперед в счете – 3-2. Шестой матч противостояния состоится 24 мая в столице Канады.

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