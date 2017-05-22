«Питтсбург» забросил 7 безответных шайб в ворота «Оттавы», Малкин набрал три очка
В пятом матче серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли
«Питтсбург» на домашнем льду разгромил «Оттаву» со счетом 7:0.
В составе победителей шайбы забросили Олли Мяяття, Сидник
Кросби, Брайан Раст, Скотт Уилсон, Фил Кессел и Тревор Дейли.
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 14 минут и за это время заработал три очка, отдав три результативные
передачи.
В серии до четырех побед «Питтсбург» вышел вперед в счете –
3-2. Шестой матч противостояния состоится 24 мая в столице Канады.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Финал
Пятый матч
Матч
Питтсбург - Оттава - 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Мяяття (Раст), 8:14 (1:0). Кросби (Дэйли, Малкин), 12:03 (2:0 - бол.). Раст (Бонино, Роуни), 16:04 (3:0). Уилсон (Бонино, Роуни), 18:17 (4:0). Каллен (Штрайт, Роуни), 21:54 (5:0). Кессел (Малкин, Кросби), 40:50 (6:0 - бол.). Дэйли (Малкин, Кессел), 48:49 (7:0 - бол.).
Место и дата
21 мая 22:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция