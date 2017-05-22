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Швеция по буллитам обыграла Канаду и стала чемпионом мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Швеция по буллитам обыграла Канаду и стала чемпионом мира
Фото: Gettyimages.ru

В финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Швеции в серии буллитов обыграла команду Канады (2:1).

Счет в матче под конец второго периода открыл защитник шведов Виктор Хедман, в третьем периоде канадцы силами Райан О’Райли сравняли счет и перевели игру в овертайм, в котором ни одна из команд не смогла отличиться.

В серии буллитов победный бросок по воротам канадцев нанес Никлас Бекстрем.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния. 

Таким образом Шведы в 10-й раз в истории стали чемпионами мира.

Чемпионат мира
Финал

Матч

Канада - Швеция - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Хедман 39:39 (0:1 - мен.). О'Райлли (Марнер, Маккиннон), 41:58 (1:1 - бол.).

Победный буллит:

Бэкстрём - 1:2.

Место и дата

21 мая 21:45, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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