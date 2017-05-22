Швеция по буллитам обыграла Канаду и стала чемпионом мира

В финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Швеции в серии буллитов обыграла команду Канады (2:1).

Счет в матче под конец второго периода открыл защитник шведов Виктор Хедман, в третьем периоде канадцы силами Райан О’Райли сравняли счет и перевели игру в овертайм, в котором ни одна из команд не смогла отличиться.

В серии буллитов победный бросок по воротам канадцев нанес Никлас Бекстрем.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Таким образом Шведы в 10-й раз в истории стали чемпионами мира.

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