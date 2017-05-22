Василевский и Панарин вошли в тройку лучших хоккеистов ЧМХ-2017
Хоккеисты сборной России Андрей
Василевский и Артемий Панарин вошли в тройку лучших хоккеистов, завершившегося
чемпионата мира.
Василевский, в активе которого
три «сухих» матча, признан лучшим голкипером турнира, а Панарин, ставший лучшим
бомбардиром (17 очков) и ассистентом (13 передач) чемпионата мира, назван
лучшим нападающим.
Лучшим защитником признан игрок сборной Германии Деннис Зайденберг.
Напомним, в финальном матче чемпионата мира сборная Швеции
по буллитам обыграла команду Канады (2:1), а в матче за третье место россияне
победили финнов (5:3).
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