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Нюландер признан самым ценным игроком ЧМХ-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной Швеции Уильям Нюландер признан самым ценным игроком завершившегося чемпионата мира по хоккею.

21-летний форвард в 10 матчах  турнира забросил семь шайб и отдал семь результативных передач, став лучшим снайпером турнира, наравне с россиянами Никитой Гусевым и Никитой Кучеровым.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира сборная Швеции по буллитам обыграла команду Канады (2:1), а в матче за третье место россияне победили финнов (5:3).

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