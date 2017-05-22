Нюландер признан самым ценным игроком ЧМХ-2017
Нападающий сборной Швеции Уильям Нюландер признан самым ценным игроком завершившегося чемпионата мира по хоккею.
21-летний форвард в 10 матчах турнира забросил семь шайб и отдал семь результативных передач, став лучшим снайпером турнира, наравне с россиянами Никитой Гусевым и Никитой Кучеровым.
Напомним, в финальном матче
чемпионата мира сборная Швеции по буллитам обыграла команду Канады (2:1), а в
матче за третье место россияне победили финнов (5:3).
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