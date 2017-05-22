Рикард Гренборг: Это действительно знаковая победа для шведского хоккея
Главный тренер сборной Швеции
Рикард Гренборг поделился впечатлениями от победы над командой Канады (2:1 Б) в
финале чемпионата мира по хоккею.
«Матчи такого уровня и
должны получаться настолько равными, настолько напряженными. Правила таковы,
что всегда должны быть победитель и проигравший.
За годы работы в сборной я побывал на каждой из сторон - я выигрывал и проигрывал в овертаймах, в сериях буллитов. Счастлив сегодня быть победителем, это действительно знаковая победа для шведского хоккея», - приводит слова Гренборга «Р-Спорт».
Матч
Канада - Швеция - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Хедман 39:39 (0:1 - мен.). О'Райлли (Марнер, Маккиннон), 41:58 (1:1 - бол.).
Победный буллит:
Бэкстрём - 1:2.
Место и дата
21 мая 21:45, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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