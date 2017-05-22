Джон Купер: Шведы показали свое мастерство и заслужили победу
Главный тренер сборной Канады
прокомментировал поражение от команды Швеции (1:2 Б) в финале чемпионата мира.
«У соперника была исключительная команда, но игра была равной. Оба вратаря продемонстрировали выдающуюся игру, но в буллитах шведы показали свое мастерство, были в этом плане лучше нас и заслужили победу», - цитирует Купера ТАСС.
Матч
Канада - Швеция - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Хедман 39:39 (0:1 - мен.). О'Райлли (Марнер, Маккиннон), 41:58 (1:1 - бол.).
Победный буллит:
Бэкстрём - 1:2.
Место и дата
21 мая 21:45, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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