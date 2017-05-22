Виталий Гудиев: Я дебютировал за «Терек» спустя три года
Голкипер «Терека» Виталий Гудиев, дебютировавший за
грозненский клуб, поделился комментариями о матче с «Крыльями Советов» (1:3).
– Для меня это была важная игра, я дебютировал за «Терек»
спустя три года. Считаю, что матч прошел нормально. Спасибо всем, кто меня
поддерживал, нашим болельщикам, партнерам по команде. По ходу матча наши
защитники здорово помогли, в основном нужно было подбирать мячи.
– Волнения не было?
– Не сказал бы, хотелось просто сыграть. Была безумная жажда игры.
– Какие планы на отпуск?
– Просто отдохнуть дома с семьей - шашлыки, горы, солнце
Матч
Крылья Советов - Терек - 1:3 (0:1)
Голы
Мбенг 38 (0:1). Мохаммади 56 (0:2). Балай 76 (0:3). Бруно 90 (1:3 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Родич, Божин, Надсон (Мияилович, 52), Бато, Ятченко, Ткачёв, Башкиров (Зинков, 59), Корниленко, Бруно, Паскуато
Терек: Гудиев, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Плиев, Родолфо, Мохаммади, Кузяев, Торже (Бериша, 88), Митришев (Мирзов, 79), Мбенг (Балай, 73)
Предупреждения:
Бруно, 63; Ткачёв, 69 - Дьомбер, 31; Мохаммади, 40; Плиев, 64
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Металлург, Текстовая трансляция