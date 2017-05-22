Виталий Гудиев: Я дебютировал за «Терек» спустя три года

Голкипер «Терека» Виталий Гудиев, дебютировавший за грозненский клуб, поделился комментариями о матче с «Крыльями Советов» (1:3).

– Для меня это была важная игра, я дебютировал за «Терек» спустя три года. Считаю, что матч прошел нормально. Спасибо всем, кто меня поддерживал, нашим болельщикам, партнерам по команде. По ходу матча наши защитники здорово помогли, в основном нужно было подбирать мячи.

– Волнения не было?

– Не сказал бы, хотелось просто сыграть. Была безумная жажда игры.

– Какие планы на отпуск?

– Просто отдохнуть дома с семьей - шашлыки, горы, солнце