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Алексей Миранчук: Хочу остаться в «Локомотиве», меня все устраивает

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче заключительного тура РФПЛ, а также рассказал об итогах сезона, своем будущем и сборной России.

– Мы не сыграли с «Зенитом» в свою силу. Сразу после матча сложно сказать, с чем это связано. Сезон закончился не так, как нам хотелось. Но «Локомотив» попал в еврокубки. В следующем сезоне должны показать все, на что способны.

– Вокруг тебя ходит очень много трансферных слухов.
– Я хочу остаться в «Локомотиве». Меня все устраивает, нравится отношение ребят в команде и болельщиков.

 Ты добился серьезного прогресса в игре этой весной.
– Да, статистика показывает это, хотя я не люблю на нее смотреть. Голы и передачи – это важно, но важна и сама игра. В каком-то плане у меня получилось прибавить. Надеюсь продолжать в том же духе.

– Какие планы на лето?
– Я попал в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций, поэтому отпуск не планировал. Нужно дождаться окончательной заявки. Чувствую доверие тренеров национальной команды. Надеюсь сыграть на Кубке конфедераций. Также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Удачного отпуска. Ждем всех на стадионе в новом сезоне!

Матч

Локомотив - Зенит - 0:2 (0:1)

Голы

Кокорин 33 (0:1). Данни 83 (0:2).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Тарасов (Баринов, 56), Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Касаев, 74), Ари

Зенит: Лодыгин, Смольников, Цаллагов, Нету, Кришито, Жирков, Данни, Жулиано, Маурисио (Эрнани, 88), Дзюба (Кержаков, 87), Кокорин (Молло, 88)

Предупреждения:

Фернандеш, 35; Гилерме, 35; Денисов И., 38; Пейчинович, 80 - Дзюба, 38; Кришито, 39

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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