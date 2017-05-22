Ари: Моим главным приоритетом является выступление в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал об игре с «Зенитом» (0:2) в заключительном туре премьер-лиги и своем будущем.

– Я очень счастлив, что нам удалось выиграть Кубок – сезон можно считать удачным. За короткое время стал игроком основного состава, играю всегда в старте, адаптировался. Благодарен тренеру, руководству клуба, одноклубникам и болельщикам за поддержку!

– Как тебе матч с «Зенитом»?

– Мы хорошо играли в первом тайме, но, к сожалению, пропустили. «Зенит» классно сыграл в защите, мы старались создавать голевые моменты, но нам не удалось. Чемпионат закончился, всех поздравляю. Сейчас очень хочется отдохнуть.

– Хотел бы остаться в «Локомотиве»?

– Как я уже неоднократно говорил в прошлых интервью и хочу еще раз это подчеркнуть: моим главным приоритетом является выступление в «Локомотиве». Я дам поручение своему агенту, чтобы вел переговоры с «Локомотивом», чтобы они приняли решение. Загружу его работой и буду ждать хороших новостей.