Ари: Моим главным приоритетом является выступление в «Локомотиве»
Нападающий «Локомотива» Ари рассказал об игре с «Зенитом»
(0:2) в заключительном туре премьер-лиги и своем будущем.
– Я очень счастлив, что нам удалось выиграть Кубок – сезон
можно считать удачным. За короткое время стал игроком основного состава, играю
всегда в старте, адаптировался. Благодарен тренеру, руководству клуба,
одноклубникам и болельщикам за поддержку!
– Как тебе матч с
«Зенитом»?
– Мы хорошо играли в первом тайме, но, к сожалению, пропустили. «Зенит» классно сыграл в защите, мы старались создавать голевые моменты, но нам не удалось. Чемпионат закончился, всех поздравляю. Сейчас очень хочется отдохнуть.
– Хотел бы остаться в
«Локомотиве»?
– Как я уже неоднократно говорил в прошлых интервью и хочу еще раз это подчеркнуть: моим главным приоритетом является выступление в «Локомотиве». Я дам поручение своему агенту, чтобы вел переговоры с «Локомотивом», чтобы они приняли решение. Загружу его работой и буду ждать хороших новостей.
Матч
Голы
Кокорин 33 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Тарасов (Баринов, 56), Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Касаев, 74), Ари
Зенит: Лодыгин, Смольников, Цаллагов, Нету, Кришито, Жирков, Данни, Жулиано, Маурисио (Эрнани, 88), Дзюба (Кержаков, 87), Кокорин (Молло, 88)
Предупреждения:
Фернандеш, 35; Гилерме, 35; Денисов И., 38; Пейчинович, 80 - Дзюба, 38; Кришито, 39
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Локомотив, Текстовая трансляция