Хавьер Грасия: Я доволен тем, как сыграла наша команда

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия подвел итоги матча 30-го тура чемпионата России против «Амкара» (2:1).

— Я доволен тем, как сыграла наша команда, - приводит слова Грасии официальный сайт «Рубина». - В первом тайме у нас много получалось, и в результате того, что первый тайм мы провели достаточно хорошо, мы повели в счете 2:0.

Во втором тайме мы сбавили интенсивность. Соперник, в свою очередь, поджал, и нам пришлось очень непросто. Затем счет стал скользким, затем некоторое время мы провели в меньшинстве. В эти моменты нам действительно пришлось непросто.

Хочется сказать, что в концовке сезона, борясь в этом матче не за большие задачи, а за девятое место, сложно сохранить мотивацию. Но наша команда с этой проблемой справилась, команда вышла заряженная, с хорошим настроем, и я благодарен ребятам за это.