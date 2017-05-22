Хавьер Грасия: Я доволен тем, как сыграла наша команда
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия подвел итоги матча
30-го тура чемпионата России против «Амкара» (2:1).
— Я доволен тем, как сыграла наша команда, - приводит слова
Грасии официальный сайт «Рубина». - В первом тайме у нас много получалось, и в
результате того, что первый тайм мы провели достаточно хорошо, мы повели в
счете 2:0.
Во втором тайме мы сбавили интенсивность. Соперник, в свою
очередь, поджал, и нам пришлось очень непросто. Затем счет стал скользким,
затем некоторое время мы провели в меньшинстве. В эти моменты нам действительно
пришлось непросто.
Хочется сказать, что в концовке сезона, борясь в этом матче не за большие задачи, а за девятое место, сложно сохранить мотивацию. Но наша команда с этой проблемой справилась, команда вышла заряженная, с хорошим настроем, и я благодарен ребятам за это.
Матч
Голы
Жонатас 24 (0:1). Канунников 36 (0:2). Йовичич 69 (1:2).
Состав
Амкар: Хомич, Милькович, Идову, Занев, Зайцев, Йовичич, Комолов (Баланович, 62), Гол, Гиголаев, Бодул (Гасилин, 46), Салугин (Прокофьев, 62)
Рубин: Нестеренко, Бауэр (Устинов, 73), Санчес, Самбрано, Набиуллин, Мвила, Ахметов (Рочина, 73), Сонг, Камболов, Канунников (Жемалетдинов, 88), Жонатас
Предупреждения:
Гиголаев, 59 - Сонг, 66; Жонатас, 68; Санчес, 71
Удаления:
нет - Сонг, 85
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция