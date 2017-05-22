Гаджи Гаджиев: За первый тайм надо мне ответственность на себя взять
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал
поражение команды от «Рубина» (1:2) в матче заключительного тура чемпионата
России.
«Первый тайм возмутил, были уже в отпуске. Возможность играть
раскрепощенно, но при этом собранно и качественно - это не для нас. Для нас –
это второй тайм, когда мы начинаем играть быстрее и динамичнее, стараемся не
дать сопернику возможность долго работать с мячом и лишением их пространства.
Вот это для нас.
За первый тайм надо мне
ответственность на себя взять. Я их призываю, чтобы они в сложных ситуациях
играли спокойнее и рассудительнее. Но это понятие - спокойствие, оно
превращается в самоуверенность и вальяжность. И мало того, еще недорабатывали.
Надо было передвигаться не на 5 метров, а на 50 – 70.
Футболисты отреагировали нормально и второй тайм провели на порядок лучше. Только забивать не забиваем – с тех позиций, с которых нужно забивать. За последние игры у нас моментов 5-7 было чистых, хотя бы один можно было забить», - приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».
Матч
Голы
Жонатас 24 (0:1). Канунников 36 (0:2). Йовичич 69 (1:2).
Состав
Амкар: Хомич, Милькович, Идову, Занев, Зайцев, Йовичич, Комолов (Баланович, 62), Гол, Гиголаев, Бодул (Гасилин, 46), Салугин (Прокофьев, 62)
Рубин: Нестеренко, Бауэр (Устинов, 73), Санчес, Самбрано, Набиуллин, Мвила, Ахметов (Рочина, 73), Сонг, Камболов, Канунников (Жемалетдинов, 88), Жонатас
Предупреждения:
Гиголаев, 59 - Сонг, 66; Жонатас, 68; Санчес, 71
Удаления:
нет - Сонг, 85
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция