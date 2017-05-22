Гаджи Гаджиев: За первый тайм надо мне ответственность на себя взять

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение команды от «Рубина» (1:2) в матче заключительного тура чемпионата России.

«Первый тайм возмутил, были уже в отпуске. Возможность играть раскрепощенно, но при этом собранно и качественно - это не для нас. Для нас – это второй тайм, когда мы начинаем играть быстрее и динамичнее, стараемся не дать сопернику возможность долго работать с мячом и лишением их пространства. Вот это для нас.

За первый тайм надо мне ответственность на себя взять. Я их призываю, чтобы они в сложных ситуациях играли спокойнее и рассудительнее. Но это понятие - спокойствие, оно превращается в самоуверенность и вальяжность. И мало того, еще недорабатывали. Надо было передвигаться не на 5 метров, а на 50 – 70.

Футболисты отреагировали нормально и второй тайм провели на порядок лучше. Только забивать не забиваем – с тех позиций, с которых нужно забивать. За последние игры у нас моментов 5-7 было чистых, хотя бы один можно было забить», - приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».