Рашид Рахимов: Результат по делу, во многих компонентах мы «Крылья» превзошли

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче заключительного тура чемпионата России.

«Радости вам эта пресс-конференция не принесет никакой. Только сейчас я узнал, что «Крылья» вылетели напрямую. Это удар по футболу в Самаре. Это футбольный город. Очень неприятно...

Если по игре, то я думаю, что результат по делу. Во многих компонентах мы «Крылья» превзошли. Я прекрасно понимал, как будет тяжело самарцам, если мы покажем тот футбол, в который можем играть. Сегодня это подтвердилось. Мы победили заслуженно.

Я понимаю ваше разочарование. Потому что в Самаре должен быть большой футбол», - приводит слова Рахимова официальный сайт «Терека».