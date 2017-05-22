Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рашид Рахимов: Результат по делу, во многих компонентах мы «Крылья» превзошли

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче заключительного тура чемпионата России.

«Радости вам эта пресс-конференция не принесет никакой. Только сейчас я узнал, что «Крылья» вылетели напрямую. Это удар по футболу в Самаре. Это футбольный город. Очень неприятно...

Если по игре, то я думаю, что результат по делу. Во многих компонентах мы «Крылья» превзошли. Я прекрасно понимал, как будет тяжело самарцам, если мы покажем тот футбол, в который можем играть. Сегодня это подтвердилось. Мы победили заслуженно.

Я понимаю ваше разочарование. Потому что в Самаре должен быть большой футбол», - приводит слова Рахимова официальный сайт «Терека».

Матч

Крылья Советов - Терек - 1:3 (0:1)

Голы

Мбенг 38 (0:1). Мохаммади 56 (0:2). Балай 76 (0:3). Бруно 90 (1:3 - пен.).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Родич, Божин, Надсон (Мияилович, 52), Бато, Ятченко, Ткачёв, Башкиров (Зинков, 59), Корниленко, Бруно, Паскуато

Терек: Гудиев, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Плиев, Родолфо, Мохаммади, Кузяев, Торже (Бериша, 88), Митришев (Мирзов, 79), Мбенг (Балай, 73)

Предупреждения:

Бруно, 63; Ткачёв, 69 - Дьомбер, 31; Мохаммади, 40; Плиев, 64

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Металлург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вадим Скрипченко: Могли победить и сохранить место в премьер-лигеГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Терека» (1:3) в матче заключительного тура чемпионата России.Гаджи Гаджиев: За первый тайм надо мне ответственность на себя взятьГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение команды от «Рубина» (1:2) в матче заключительного тура чемпионата России.Хавьер Грасия: Я доволен тем, как сыграла наша командаГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия подвел итоги матча 30-го тура чемпионата России против «Амкара» (2:1).Ари: Моим главным приоритетом является выступление в «Локомотиве»Нападающий «Локомотива» Ари рассказал об игре с «Зенитом» (0:2) в заключительном туре премьер-лиги и своем будущем.Алексей Миранчук: Хочу остаться в «Локомотиве», меня все устраиваетПолузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче заключительного тура РФПЛ, а также рассказал об итогах сезона, своем будущем и сборной России.Виталий Гудиев: Я дебютировал за «Терек» спустя три годаГолкипер «Терека» Виталий Гудиев, дебютировавший за грозненский клуб, поделился комментариями о матче с «Крыльями Советов» (1:3).Саркис Оганесян: Восьмая позиция в чемпионате – это не место «Локомотива»Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян подвел итоги сезона после матча с «Зенитом» (0:2).Евгений Ловчев: «Спартак» - как «Барселона»Евгений Ловчев: «Спартак» - как «Барселона»Обозреватель «Советского спорта» выделил главные моменты заключительного тура чемпионата России.Алексей Стрепетов: Кокорин будет в составе сборной России на чемпионат мираБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о победе (2:0) петербургского клуба над «Локомотивом» в матче 30-го тура РФПЛ.Алексей Стрепетов: В «Зените» надо делать новую команду с новыми игроками и новым тренеромБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выступлении петербургского клуба в сезоне-2016/17.Мевля вернулся с «Ростовом» из ОренбургаТравмированный защитник «Ростова» Миха Мевля прилетел в Ростов-на-Дону вместе со своей командой.Директор стадиона «Арсенала»: Фанаты «Спартака» повредили систему подогрева и вырвали 166 креселФанаты московского «Спартака» повредили систему подогрева после матча 30-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», в котором хозяева победили со счетом 3:0. Об этом сообщил директор арены в Туле Дмитрий Шишкин.Около сотни болельщиков встретили «Ростов» после поражения от «Оренбурга»«Ростов» не остался без поддержки после прилета из Оренбурга, где желто-синие проиграли местной команде со счетом 0:2 в рамках 30-го тура РФПЛ.Роман Бабаев: Мы благодарны Ионову, но он все же вернется в «Динамо»ЦСКА не будет продлевать у «Динамо» аренду полузащитника Алексея Ионова, а также не планирует подписывать с футболистом постоянный контракт. Об этом сообщил генеральный директор московских армейцев Роман Бабаев.Игорь Шалимов: Останусь ли я в «Краснодаре»? Как все пока складывается, даГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы в матче 30-го тура чемпионата России против «Томи» (5:1) заявил, что продолжит работать в команде.Зоран Тошич: Постараемся выйти в групповой этап Лиги чемпионовПолузащитник армейцев Зоран Тошич поделился впечатлениями от завершившегося сезона в РФПЛ.Валерий Петраков: Сезон у «Томи» получился достаточно скомканный, удовлетворения нет никакогоГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в мачте 30-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:5).«Спартак» крупно проиграл в Туле, «Зенит» и «Арсенал» остались без ЛЧ, бронза сборной России и ЦСКА, чемпионство «Ювентуса». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Леонид Трахтенберг: Каррера хотел попасть на пресс-конференцию, но такой возможности не былоДиректор департамента по связи с общественностью клуба Леонид Трахтенберг прокомментировал отсутствие главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на пресс-конференции после матча 30-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).Роман Бабаев: Если «Спартак» на первом месте, значит, этот результат был добыт заслуженноГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что «Спартак» заслуженно стал чемпионом России.
Футбол
«Лацио» с двумя удалениями уступил «Интеру»
Хоккей
Олег Знарок: Нам тоже показалось, что матч с Канадой вернулся
Хоккей
Олег Знарок: Мы четвертый год подряд берем медали. Это очень хороший результат
Баскетбол
«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» и стал победителем Евролиги
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Рашид Рахимов
Рашид Рахимоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости