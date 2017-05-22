Рашид Рахимов: Результат по делу, во многих компонентах мы «Крылья» превзошли
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился
впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче заключительного
тура чемпионата России.
«Радости вам эта пресс-конференция не принесет никакой.
Только сейчас я узнал, что «Крылья» вылетели напрямую. Это удар по
футболу в Самаре. Это футбольный город. Очень неприятно...
Если по игре, то я думаю, что результат по делу. Во многих
компонентах мы «Крылья» превзошли. Я прекрасно понимал, как будет
тяжело самарцам, если мы покажем тот футбол, в который можем играть. Сегодня
это подтвердилось. Мы победили заслуженно.
Я понимаю ваше разочарование. Потому что в Самаре должен быть большой футбол», - приводит слова Рахимова официальный сайт «Терека».
Матч
Крылья Советов - Терек - 1:3 (0:1)
Голы
Мбенг 38 (0:1). Мохаммади 56 (0:2). Балай 76 (0:3). Бруно 90 (1:3 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Родич, Божин, Надсон (Мияилович, 52), Бато, Ятченко, Ткачёв, Башкиров (Зинков, 59), Корниленко, Бруно, Паскуато
Терек: Гудиев, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Плиев, Родолфо, Мохаммади, Кузяев, Торже (Бериша, 88), Митришев (Мирзов, 79), Мбенг (Балай, 73)
Предупреждения:
Бруно, 63; Ткачёв, 69 - Дьомбер, 31; Мохаммади, 40; Плиев, 64
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Металлург, Текстовая трансляция