Ожье стал победителем шестого этапа чемпионата мира по ралли
Гонщик команды «М-Спорт» Себастьян Ожье стал победителем Ралли Португалии – шестого этапа чемпионата
мира по ралли (WRC).
Француз в пятый раз в карьере отпраздновал победу в
Португалии. Ожье преодолел всю дистанцию за 3 часа 42 минуты и 55,7 секунды.
Вторым стал бельгийский представитель «Хендэ» Тьерри Невилль,
его партнер по команде, испанец Данэль Сордо замкнул тройку лидеров.
В общем зачете пилотов Ожье с 128 очками занимает первое
место, на второй строчке расположился Невилль, в активе кторого 106 очков,
третий – финн Яри-Матти Латвала (88 баллов).
Напомним, следующий этап чемпионата мира пройдет в Италии с 9 по 11 июня.
Чемпионат мира по ралли (WRC)
Этап 6. Ралли Португалии
1. Себастьян Ожье («М-Спорт-Форд») – 3:42.55,7
2. Тьерри Невилль («Хендэ») +15,6
3. Дани Сордо («Хендэ») +1.01,7
4. Отт Тянак («М-Спорт-Форд») +1.30,2
5. Крейг Брин («Ситроен-Абу-Даби») +1.57,4
6. Элфин Эванс («М-Спорт-Форд») +3.10,6
7. Юхо Хяннинен («Тойота») +3.48,9
8. Мадс Остберг («М-Спорт-Форд») +5.29,7
9. Яри-Матти Латвала («Тойота») +5.43,6
10. Эсапекка Лаппи («Тойота») +8.13,3