Ожье стал победителем шестого этапа чемпионата мира по ралли

Гонщик команды «М-Спорт» Себастьян Ожье стал победителем Ралли Португалии – шестого этапа чемпионата мира по ралли (WRC).

Француз в пятый раз в карьере отпраздновал победу в Португалии. Ожье преодолел всю дистанцию за 3 часа 42 минуты и 55,7 секунды.

Вторым стал бельгийский представитель «Хендэ» Тьерри Невилль, его партнер по команде, испанец Данэль Сордо замкнул тройку лидеров.

В общем зачете пилотов Ожье с 128 очками занимает первое место, на второй строчке расположился Невилль, в активе кторого 106 очков, третий – финн Яри-Матти Латвала (88 баллов).

Напомним, следующий этап чемпионата мира пройдет в Италии с 9 по 11 июня.

Чемпионат мира по ралли (WRC)

Этап 6. Ралли Португалии

1. Себастьян Ожье («М-Спорт-Форд») – 3:42.55,7

2. Тьерри Невилль («Хендэ») +15,6

3. Дани Сордо («Хендэ») +1.01,7

4. Отт Тянак («М-Спорт-Форд») +1.30,2

5. Крейг Брин («Ситроен-Абу-Даби») +1.57,4

6. Элфин Эванс («М-Спорт-Форд») +3.10,6

7. Юхо Хяннинен («Тойота») +3.48,9

8. Мадс Остберг («М-Спорт-Форд») +5.29,7

9. Яри-Матти Латвала («Тойота») +5.43,6

10. Эсапекка Лаппи («Тойота») +8.13,3