Вадим Скрипченко: Могли победить и сохранить место в премьер-лиге

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Терека» (1:3) в матче заключительного тура чемпионата России.

«Тяжелый день сегодня. И на душе очень тяжело. Конечно, мы все понимаем, в какую ситуацию мы угодили. Сейчас изменить уже ничего нельзя. Но сегодня все было в наших руках.

Мы могли победить и сохранить место в премьер-лиге если бы сработали добротно и профессионально. Но сегодня мы упали. Тяжело сейчас всем. Не только мне, как тренеру, но и футболистам и всем людям, которые искренне переживают за «Крылья». Я понимаю их разочарование.

Сегодня мы не справились с волнением, оказались не готовы, чтобы сосредоточиться на игре. В первые минут 25 мы имели моменты. Могли забить гол и повести в счете. Тогда игра могла сложиться по-другому.

Конечно, во всем этом есть моя вина, как тренера. Я не сумел донести до команды некоторые вещи, которые касаются внутреннего состояния. Больше мне добавить нечего», - приводит слова Скрипченко официальный сайт «Крыльев».