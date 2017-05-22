Вадим Скрипченко: Могли победить и сохранить место в премьер-лиге
Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко
прокомментировал поражение от «Терека» (1:3) в матче заключительного тура
чемпионата России.
«Тяжелый день сегодня. И на душе очень тяжело. Конечно, мы
все понимаем, в какую ситуацию мы угодили. Сейчас изменить уже ничего нельзя.
Но сегодня все было в наших руках.
Мы могли победить и сохранить место в премьер-лиге если бы
сработали добротно и профессионально. Но сегодня мы упали. Тяжело сейчас всем.
Не только мне, как тренеру, но и футболистам и всем людям, которые искренне
переживают за «Крылья». Я понимаю их разочарование.
Сегодня мы не
справились с волнением, оказались не готовы, чтобы сосредоточиться на игре. В
первые минут 25 мы имели моменты. Могли забить гол и повести в счете. Тогда
игра могла сложиться по-другому.
Конечно, во всем этом есть моя вина, как тренера. Я не сумел донести до команды некоторые вещи, которые касаются внутреннего состояния. Больше мне добавить нечего», - приводит слова Скрипченко официальный сайт «Крыльев».
Матч
Крылья Советов - Терек - 1:3 (0:1)
Голы
Мбенг 38 (0:1). Мохаммади 56 (0:2). Балай 76 (0:3). Бруно 90 (1:3 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Родич, Божин, Надсон (Мияилович, 52), Бато, Ятченко, Ткачёв, Башкиров (Зинков, 59), Корниленко, Бруно, Паскуато
Терек: Гудиев, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Плиев, Родолфо, Мохаммади, Кузяев, Торже (Бериша, 88), Митришев (Мирзов, 79), Мбенг (Балай, 73)
Предупреждения:
Бруно, 63; Ткачёв, 69 - Дьомбер, 31; Мохаммади, 40; Плиев, 64
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Металлург, Текстовая трансляция