Арсен Венгер: Расстроен от того, что мы не пробились в ЛЧ впервые за 20 лет
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился
впечатлениями от победы над «Эвертоном» (3:1) в матче заключительного тура
чемпионата Англии, а также прокомментировал непопадание клуба в Лигу чемпионов.
«Печально, что мы не пробились в топ-4. Все в итоге решило
одно очко. Мы вплоть до конца матча справлялись со своей задачей, отлично
выглядели вдесятером.
Красная карточка Косьелни была суровым решением рефери, но мы
должны принять это решение.
Я расстроен от того, что мы не пробились в Лигу чемпионов
впервые за 20 лет, но по ходу сезона у нас был сложный период, и лично у меня
была тяжелая ситуация.
В моей любви к «Арсеналу» нельзя сомневаться. Я отказывал каждому клубу мира, чтобы оставаться здесь», – сказал Венгер.
Матч
Голы
Бельерин 8 (1:0). Санчес 27 (2:0). Лукаку 58 (2:1). Рэмзи 90 (3:1).
Состав
Арсенал: Чех, Холдинг, Косьельни, Паулиста (Мертезакер, 53), Бельерин, Монреаль, Рэмзи, Озил, Джака (Коклен, 62), Санчес (Айвоби, 68), Уэлбек
Эвертон: Роблес, Дэвис (Баркли, 26), Бэйнс, Джагелка, Холгейт, Уильямс Э., Шнайдерлин, Гуйе (Бэрри, 46), Миральяс, Валенсия (Коне, 83), Лукаку
Предупреждения:
Паулиста, 52; Холдинг, 62 - Уильямс Э., 19; Джагелка, 39; Шнайдерлин, 61; Бэйнс, 73
Удаления:
Косьельни, 14 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
21 мая 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция