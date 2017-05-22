Арсен Венгер: Расстроен от того, что мы не пробились в ЛЧ впервые за 20 лет

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы над «Эвертоном» (3:1) в матче заключительного тура чемпионата Англии, а также прокомментировал непопадание клуба в Лигу чемпионов.

«Печально, что мы не пробились в топ-4. Все в итоге решило одно очко. Мы вплоть до конца матча справлялись со своей задачей, отлично выглядели вдесятером.

Красная карточка Косьелни была суровым решением рефери, но мы должны принять это решение.

Я расстроен от того, что мы не пробились в Лигу чемпионов впервые за 20 лет, но по ходу сезона у нас был сложный период, и лично у меня была тяжелая ситуация.

В моей любви к «Арсеналу» нельзя сомневаться. Я отказывал каждому клубу мира, чтобы оставаться здесь», – сказал Венгер.