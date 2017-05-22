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Арсен Венгер: Расстроен от того, что мы не пробились в ЛЧ впервые за 20 лет

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы над «Эвертоном» (3:1) в матче заключительного тура чемпионата Англии, а также прокомментировал непопадание клуба в Лигу чемпионов.

«Печально, что мы не пробились в топ-4. Все в итоге решило одно очко. Мы вплоть до конца матча справлялись со своей задачей, отлично выглядели вдесятером.

Красная карточка Косьелни была суровым решением рефери, но мы должны принять это решение.

Я расстроен от того, что мы не пробились в Лигу чемпионов впервые за 20 лет, но по ходу сезона у нас был сложный период, и лично у меня была тяжелая ситуация.

В моей любви к «Арсеналу» нельзя сомневаться. Я отказывал каждому клубу мира, чтобы оставаться здесь», – сказал Венгер.

Матч

Арсенал - Эвертон - 3:1 (2:0)

Голы

Бельерин 8 (1:0). Санчес 27 (2:0). Лукаку 58 (2:1). Рэмзи 90 (3:1).

Состав

Арсенал: Чех, Холдинг, Косьельни, Паулиста (Мертезакер, 53), Бельерин, Монреаль, Рэмзи, Озил, Джака (Коклен, 62), Санчес (Айвоби, 68), Уэлбек

Эвертон: Роблес, Дэвис (Баркли, 26), Бэйнс, Джагелка, Холгейт, Уильямс Э., Шнайдерлин, Гуйе (Бэрри, 46), Миральяс, Валенсия (Коне, 83), Лукаку

Предупреждения:

Паулиста, 52; Холдинг, 62 - Уильямс Э., 19; Джагелка, 39; Шнайдерлин, 61; Бэйнс, 73

Удаления:

Косьельни, 14 - нет

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

21 мая 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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