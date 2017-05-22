Андрей Кириленко: ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил «Реал»
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
прокомментировал победу ЦСКА в матче за третье место Евролиги с «Реалом»
(94:70).
«На мой взгляд, все получилось так, как и ожидалось,
всегда тяжело собраться на матч за третье место - нет должной мотивации.
Мне показалось, что «Реал» сдался еще до начала игры. Что понравилось - как обе команды использовали своих молодых игроков. Но в любом случае ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил», - сказал Кириленко ТАСС.
Матч
Состав
ЦСКА: Хайнс (14), Де Коло (13), Джексон (13), Фридзон (12), Хиггинс (12), Воронцевич (10)
Место и дата
21 мая 18:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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