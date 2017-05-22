Андрей Кириленко: ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил «Реал»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу ЦСКА в матче за третье место Евролиги с «Реалом» (94:70).

«На мой взгляд, все получилось так, как и ожидалось, всегда тяжело собраться на матч за третье место - нет должной мотивации.

Мне показалось, что «Реал» сдался еще до начала игры. Что понравилось - как обе команды использовали своих молодых игроков. Но в любом случае ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил», - сказал Кириленко ТАСС.