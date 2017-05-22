Хенрик Лундквист: Перед финалом почувствовал, что пришло время обыграть Канаду
Голкипер сборной Швеции прокомментировал победу над командой
Канады (2:1 Б) в финале чемпионата мира.
«Думаю, что мы играли просто восхитительно, следуя нашему
плану. Канада тоже провела встречу отлично – было не так просто создавать
голевые моменты. Это был великий матч. Обе команды продемонстрировали хорошие
скорости, хорошую энергию. Трибуны должны были получить удовольствие.
Я уже проигрывал канадцам в финале Олимпийских игр и чемпионата мира, а перед матчем почувствовал внутри себя, что пришло время наконец обыграть эту сборную. И сейчас, когда все позади и цель достигнута, ощущения просто непередаваемые. Я очень горд за свою страну», - приводит слова Лундквиста «Матч ТВ».
Матч
Канада - Швеция - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Хедман 39:39 (0:1 - мен.). О'Райлли (Марнер, Маккиннон), 41:58 (1:1 - бол.).
Победный буллит:
Бэкстрём - 1:2.
Место и дата
21 мая 21:45, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция