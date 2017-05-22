Хенрик Лундквист: Перед финалом почувствовал, что пришло время обыграть Канаду

Голкипер сборной Швеции прокомментировал победу над командой Канады (2:1 Б) в финале чемпионата мира.

«Думаю, что мы играли просто восхитительно, следуя нашему плану. Канада тоже провела встречу отлично – было не так просто создавать голевые моменты. Это был великий матч. Обе команды продемонстрировали хорошие скорости, хорошую энергию. Трибуны должны были получить удовольствие.

Я уже проигрывал канадцам в финале Олимпийских игр и чемпионата мира, а перед матчем почувствовал внутри себя, что пришло время наконец обыграть эту сборную. И сейчас, когда все позади и цель достигнута, ощущения просто непередаваемые. Я очень горд за свою страну», - приводит слова Лундквиста «Матч ТВ».