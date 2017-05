Видео дня: Пресс-конференция Моуринью продлилась 10 секунд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Кристал Пэлас» (2:0) пришел на пресс-конференцию и сразу же покинул ее из-за отсутствия вопросов у журналистов.

«Хорошо. Пока, ребята», - сказал Моуринью в ответ на тишину в зале и покинул пресс-конференцию.

Jose Mourinho is king of the trolls! 😂😂😂 Watch how he walks out on journalists after Manchester United's win over Crystal Palace pic.twitter.com/QupGZKFE5G