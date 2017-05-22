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Евгений Малкин: Удачный день для нас, что уж тут говорить

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился впечатлениями от победы над «Оттавой» (7:0) в пятом матче серии финала Восточной конференции.

«Перед игрой мы планировали хорошо начать и забить первыми. Мы хотели сыграть в свой хоккей и контролировать ход встречи. Но так получилось, что сегодня был просто наш день. Мы забили четыре гола в первом периоде, после чего уверенно контролировали игру и довели ее до победы. Важно, что сегодня все четыре звена внесли вклад в победу, и хорошо работало большинство. Удачный день для нас, что уж тут говорить.

Мы хорошо проанализировали прошлые матчи, изучили их и стали лучше понимать, как они действуют. Кроме того, мы выглядели отдохнувшими. Перед матчем тренер сделал акцент на необходимости в первые 10 минут сыграть строго, но при этом постараться забить», приводит слова Малкина NHL.com/ru.

Напомним, сам Малкин в матче набрал три очка и стал 29-м игроком в истории НХЛ, преодолевшим рубеж в 150 очков в плей-офф. Сейчас в его активе  152 (54+98) балла в 141 игре плей-офф.

Матч

Питтсбург - Оттава - 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Мяяття (Раст), 8:14 (1:0). Кросби (Дэйли, Малкин), 12:03 (2:0 - бол.). Раст (Бонино, Роуни), 16:04 (3:0). Уилсон (Бонино, Роуни), 18:17 (4:0). Каллен (Штрайт, Роуни), 21:54 (5:0). Кессел (Малкин, Кросби), 40:50 (6:0 - бол.). Дэйли (Малкин, Кессел), 48:49 (7:0 - бол.).

Место и дата

21 мая 22:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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