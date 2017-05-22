Евгений Малкин: Удачный день для нас, что уж тут говорить

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился впечатлениями от победы над «Оттавой» (7:0) в пятом матче серии финала Восточной конференции.

«Перед игрой мы планировали хорошо начать и забить первыми. Мы хотели сыграть в свой хоккей и контролировать ход встречи. Но так получилось, что сегодня был просто наш день. Мы забили четыре гола в первом периоде, после чего уверенно контролировали игру и довели ее до победы. Важно, что сегодня все четыре звена внесли вклад в победу, и хорошо работало большинство. Удачный день для нас, что уж тут говорить.

Мы хорошо проанализировали прошлые матчи, изучили их и стали лучше понимать, как они действуют. Кроме того, мы выглядели отдохнувшими. Перед матчем тренер сделал акцент на необходимости в первые 10 минут сыграть строго, но при этом постараться забить», приводит слова Малкина NHL.com/ru.

Напомним, сам Малкин в матче набрал три очка и стал 29-м игроком в истории НХЛ, преодолевшим рубеж в 150 очков в плей-офф. Сейчас в его активе 152 (54+98) балла в 141 игре плей-офф.