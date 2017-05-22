«Бостон» одержал волевую победу в Кливленде и сократил отставание в серии

В третьем матче финальной серии Восточной конференции НБА «Кливленд» на домашней площадке уступил «Бостону» со счетом 108:111 (35:24, 33:26, 21:32, 21:29).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Кайри Ирвинг, в его активе 29 очков, два подбора и семь передач, его партнер по команде Кевин Лав набрал на одно очко меньше, совершив при этом 10 подборов и три передачи. А у гостей больше всех очков набрал Маркус Смарт – 27.

Стоит отметить, что по ходу встречи преимущество «Кливленда» достигало 21 очка, однако «Селтикс» переломили ход встречи и одержали волевую победу.

В серии до четырех побед «Кавальерс» потерпели первое поражение, несмотря на это счет в их пользу – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 24 мая также в Кливленде.