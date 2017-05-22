Сборная России прилетела в Москву с чемпионата мира
Сборная России по хоккею прилетела в Москву с чемпионата
мира, который проходил в Кельне и Париже.
Российская команда прилетела в аэропорт Шереметьево
прямым рейсом из Кельна, где в воскресенье проводила матч за третье место.
В зале прилета для российской делегации была
организована торжественная встреча.
Напомним, сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Финляндии (5:3). Победителями чемпионата мира стали хоккеисты сборной Швеции, обыгравшие в финале команду Канады (2:1 Б).
Матч
Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Голы:
Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).
Место и дата
21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция