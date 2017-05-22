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Сборная России прилетела в Москву с чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России по хоккею прилетела в Москву с чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже.

Российская команда прилетела в аэропорт Шереметьево прямым рейсом из Кельна, где в воскресенье проводила матч за третье место.

В зале прилета для российской делегации была организована торжественная встреча.

Напомним, сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Финляндии (5:3). Победителями чемпионата мира стали хоккеисты сборной Швеции, обыгравшие в финале команду Канады (2:1 Б).

Матч

Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы:

Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).

Место и дата

21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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