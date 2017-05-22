Сборная России прилетела в Москву с чемпионата мира

Сборная России по хоккею прилетела в Москву с чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже.

Российская команда прилетела в аэропорт Шереметьево прямым рейсом из Кельна, где в воскресенье проводила матч за третье место.

В зале прилета для российской делегации была организована торжественная встреча.

Напомним, сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Финляндии (5:3). Победителями чемпионата мира стали хоккеисты сборной Швеции, обыгравшие в финале команду Канады (2:1 Б).