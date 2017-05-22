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Дмитрий Рыболовлев: Я не намерен удерживать игроков против их желания

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Президент «Монако» не отрицает вероятности продажи нападающих Килиана Мбаппе и Фалькао.

«Все варианты возможны, - сказал Рыболовлев в интервью LEquipe относительно судьбы в клубе Килиана Мбаппе. - Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но все спокойно, без ажиотажа. Мы никогда не идем против течения и не стараемся ускорить события. Тут все решают законы рынка, все зависит от того, кто захочет его (Мбаппе – прим. ред.) купить. Но в любом случае решающее слова за игроком, а не за клубом».    

На вопрос о вероятной продажи Фалькао, кто в этом случае будет решать – игрок или хозяин клуба, Рыболовлев ответил так: «Мы оба. Но все-таки больше он. Ведь, поймите, речь идет о их жизни, карьере. Я не намерен удерживать игроков против их желания».

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