Дмитрий Рыболовлев: Я не намерен удерживать игроков против их желания

Президент «Монако» не отрицает вероятности продажи нападающих Килиана Мбаппе и Фалькао.

«Все варианты возможны, - сказал Рыболовлев в интервью L’Equipe относительно судьбы в клубе Килиана Мбаппе. - Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но все спокойно, без ажиотажа. Мы никогда не идем против течения и не стараемся ускорить события. Тут все решают законы рынка, все зависит от того, кто захочет его (Мбаппе – прим. ред.) купить. Но в любом случае решающее слова за игроком, а не за клубом».

На вопрос о вероятной продажи Фалькао, кто в этом случае будет решать – игрок или хозяин клуба, Рыболовлев ответил так: «Мы оба. Но все-таки больше он. Ведь, поймите, речь идет о их жизни, карьере. Я не намерен удерживать игроков против их желания».