Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Сборная Швеции в десятый раз в истории стала чемпионом мира по хоккею, победив в финале команду Канады, а в матче за третье место россияне обыграли финнов.

Форвард сборной России Артемий Панарин с 17-ю очками стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, он и его соотечественник Андрей Василевский вошли в тройку лучших игроков ЧМХ-2017.

Вчера состоялись матчи заключительного тура чемпионата России по футболу: «Спартак» и ЦСКА сыграют в Лиге чемпионов, а «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» проверят свои силы в Лиге Европы. «Крылья Советов» и «Томь» вылетели из РФПЛ, «Арсенал» и «Оренбург» сыграют в стыковых матчах.

Также заключительный тур прошел в Англии. Впервые за последние 20 лет лондонский «Арсенал» не вышел в ЛЧ, а вышли в нее «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Компанию «канонирам» в ЛЕ составит «Эвертон» и возможно «Манчестер Юнайтед», но если подопечные Жозе Моуринью обыграют в финале ЛЕ «Аякс», то сыграют в ЛЧ.

В последнем туре примеры Мадридский «Реал» обыграл «Малагу» и стал чемпионом Испании, в параллельном матче «Барселона» вырвала победу у «Эйбара», проигрывая по ходу встречи в два мяча, а также «Атлетико» обыграл «Атлетик», таким образом «Реал», «Барса» и «Атлетико» представят Испанию в Лиге чемпионов. В Лиге Европы же сыграют «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Атлетик» или «Алавес».

«Ювентус» обеспечил себе чемпионство в Италии, обыграв «Кротоне».

Московский ЦСКА в матче за третье место Евролиги обыграл «Реал». Победа в турнире досталась «Фенербахче», который разделался с «Олимпиакосом».

«Питтсбург» забросил семь безответных шайб в ворота «Оттавы», не без помощи Евгения Малкина, который набрал три очка.

«Бостон» одержал волевую победу в Кливленде и сократил отставание в серии финала Востока.

Видео дня: Пресс-конференция Моуринью продлилась 10 секунд

Цитата дня: «Хочу остаться в «Локомотиве», меня все устраивает», - Алексей Миранчук.

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