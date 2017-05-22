Шарапова поднялась на 38 мест и вошла в топ-200 рейтинга WTA

Как сообщает официальный сайт WTA, российская теннисистка Мария Шарапова поднялась с 211-й на 173-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

На прошлой неделе спортсменка из РФ дошла до второго круга турнира в Риме, где не смогла доиграть матч с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони из-за травмы левого бедра.

Благодаря своему выходу во второй раунд соревнований в столице Италии 30-летняя россиянка обеспечила себе место в квалификации Уимблдона-2017.

Рейтинг WTA, версия от 22 мая:

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7035 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) — 6110,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6100,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5790,

5 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4636,

6 (11). Элина Свитолина (Украина) – 4575,

7 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4480,

8 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330,

9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310,

10 (9). Агнешка Радваньская (Польша) — 4095…

15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2816…

17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2640…

27 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1580…

40 (43). Екатерина Макарова (Россия) — 1265…

73 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) — 804…

78 (79). Евгения Родина (Россия) — 783…

85 (87). Екатерина Александрова (Россия) — 707…

173 (211). Мария Шарапова (Россия) — 310.