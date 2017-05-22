Константин Генич – о чемпионстве «Реала»: «Барселона» свое в Малаге проиграла
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич подвел итоги сезона в чемпионате Испании.
Напомним, трофей национального первенства выиграл мадридский «Реал» под руководством Зинедина Зидана.
«Если проанализировать весь сезон, то он ровный. И для тех, и для других. «Барселона» свое в Малаге проиграла. Ключевой момент чемпионата», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Если проанализировать весь сезон, то он ровный. И для тех, и для других. Барселона своё в Малаге проиграла. Ключевой момент чемпионата.— Константин Генич (@GenichK) 21 мая 2017 г.
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