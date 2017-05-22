Малкин – рекордсмен «Питтсбурга» по количеству матчей в Кубке Стэнли

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на первое место в истории клуба по количеству матчей в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Напомним, пятая встреча финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Оттавой» (7:0) стала для игрока 141-й за «Пингвинз» в плей-офф. Таким образом, Малкин стал лидером в истории «Питтсбурга», обойдя Яромира Ягра, в активе которого 140 матчей. Капитан команды Сидни Кросби провел 140-й матч и сравнялся с Ягром.

Кроме того, Малкин в этом матче отдал 3 голевые передачи. По количеству результативных пасов в плей-офф НХЛ россиянин вышел на второе место в истории клуба (98), превзойдя Марио Лемье (96). На первом месте находится его канадский коллега Кросби, в активе которого 100 передач в Кубке Стэнли.

Добавим, что в 17 матчах текущего плей-офф Малкин набрал 23 (6+17) очка. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров.