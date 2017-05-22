Михаил Поленов: Рахимов был бы интересным вариантом для «Зенита»

Комментатор телеканал «Матч ТВ» Михаил Поленов – о возможной смене тренерского штаба в «Зените».

Ранее сообщалось, что руководство питерского клуба может отправить в отставку румынского специалиста Мирчу Луческу, при котором сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате России.

«Наверное, сейчас это вряд ли возможно, но Рашид Рахимов был бы интересным вариантом для «Зенита», – написал Поленов на своей странице в Twitter.

Наверное, сейчас это вряд ли возможно, но Рашид Рахимов был бы интересным вариантом для Зенита — Michael Polenov (@misha_polenov) 20 мая 2017 г.

Отметим, что последним клубом Рахимова был грозненский «Терек», который специалист покинул по окончании сезона 2016/17.