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Сборная России сохранила второе место в рейтинге IIHF

Источник:  IIHFКомментарии

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF), сборная России сохранила второе место в рейтинге организации.

Накануне команда из РФ завоевала бронзу чемпионата мира в Кельне и Париже, обыграв представителей Финляндии со счетом 5:3.

Напомним, золото завоевала сборная Швеции, а серебро досталось хоккеистам из Канады.

Первая десятка рейтинга IIHF выглядит следующим образом:

1 (1 – прежнее место в рейтинге). Канада – 3225 баллов,
2 (2). Россия – 3105,
3 (5) Швеция – 3080,
4 (3). Финляндия – 3060,
5 (4). США – 2980,
6 (6). Чехия – 2900,
7 (7). Швейцария – 2705,
8 (10). Германия – 2660,
9 (11). Норвегия – 2535,
10 (9). Белоруссия – 2535.

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