Сборная России сохранила второе место в рейтинге IIHF
Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF), сборная России сохранила второе место в рейтинге организации.
Накануне команда из РФ завоевала бронзу чемпионата мира в Кельне и Париже, обыграв представителей Финляндии со счетом 5:3.
Напомним, золото завоевала сборная Швеции, а серебро досталось хоккеистам из Канады.
Первая десятка рейтинга IIHF выглядит следующим образом:
1 (1 – прежнее место в рейтинге). Канада – 3225 баллов,
2 (2). Россия – 3105,
3 (5) Швеция – 3080,
4 (3). Финляндия – 3060,
5 (4). США – 2980,
6 (6). Чехия – 2900,
7 (7). Швейцария – 2705,
8 (10). Германия – 2660,
9 (11). Норвегия – 2535,
10 (9). Белоруссия – 2535.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически