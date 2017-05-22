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Свитолина после победы в Риме возглавила Чемпионскую гонку WTA

Источник:  WTAКомментарии

Как сообщает официальный сайт WTA, представительница Украины Элина Свитолина благодаря победе на турнире в Риме вышла на первое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации.

Напомним, Свитолина в финале турнира в Риме в трех сетах взяла верх над румынкой Симоной Халеп. Благодаря этому украинка поднялась на четыре позиции в Гонке. Прежний лидер чешка Каролина Плишкова опустилась на вторую строчку.

Отметим, что российская теннисистка Мария Шарапова, которая добралась на турнире в Риме до второго круга, шагнула с 94-й на 82-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA, версия от 22 мая:

1 (5). Элина Свитолина (Украина) – 2845 очков,
2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 2507,
3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 2245,
4 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 2240,
5 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2190,
6 (6). Винус Уильямс (США) — 2127,
7 (4). Кристина Младенович (Франция) — 2122,
8 (7). Светлана Кузнецова (Россия) — 1815,
9 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1542,
10 (9). Елена Веснина (Россия) — 1469…
25 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 823…
39 (49). Екатерина Макарова (Россия) — 598…
48 (43). Наталья Вихлянцева (Россия) — 538…
59 (63). Екатерина Александрова (Россия) — 449…
69 (69). Евгения Родина (Россия) — 382…
82 (94). Мария Шарапова (Россия) — 310.

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