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Алия Мустафина: То, что со мной сейчас происходит – временная пауза, я еще не ушла навсегда

Источник:  ВТБ РоссияКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы Алия Мустафина рассказала о своих планах на будущее.

Ранее стало известно, что спортсменка из РФ, ставшая женой бобслеиста сборной России Алексея Зайцева, ждет ребёнка.

«Все-таки я еще думаю о том, что я еще ушла не навсегда, и это накладывает свой отпечаток. Я воспринимаю то, что со мной сейчас происходит, как временную паузу. И это немножко другое. Когда ты заканчиваешь совсем и тебе нужно думать, что делать дальше, все это переживается иначе. А я могу позволить себе просто наслаждаться отдыхом! Пока только наслаждаюсь. При том, что у меня сейчас творится, скучать не приходится. У меня есть цель, она ждет меня где-то там, впереди, и это очень окрыляет, придает каждому моему дню очень большой смысл. Я знаю, ради чего я отдыхаю, и это для меня важно. А дни у меня проходят обыкновенно. Я могу провести весь день в постели или встретиться с друзьями, сходить в кино, в магазин, что-нибудь приготовить. Я живу сейчас жизнью обыкновенного человека…

С Олимпиады в Рио-де-Жанейро я совершенно однозначно уезжала с мыслями, что наконец-то все закончилось. Все-таки Олимпиада была очень тяжелой, и не только для меня, абсолютно для всех. Сколько я ни общалась с другими гимнастками, все в один голос говорили: «Какая тяжелая, муторная Олимпиада, поскорей бы она прошла». Поэтому уезжала я с большим облегчением, думая больше о том, что теперь я смогу спокойно побыть дома и с нервотрепками покончено.

Гимнастика действительно сейчас совсем другая. Много сложных элементов, все изменилось по сравнению с тем, как было раньше. Нужно сначала попробовать, прежде чем об этом говорить. У меня нет такого, что я любой ценой должна вернуться и побеждать. Я просто начну с того, что буду потихоньку приводить себя в форму. И по ходу посмотрим, как это вообще будет получаться», – цитирует Мустафину VTBRussia.

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