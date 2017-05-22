Около стадиона «Динамо» появится монумент «Футболисты»

Монумент «Футболисты» на стадионе «Динамо» установят до конца 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Скульптура появится около входной группы спортивного парка «Динамо». Решение об установке памятника принято в целях популяризации спортивных достижений отечественных футболистов.

Скульптура «Футболисты» станет точной копией бронзовой скульптуры Иосифа Чайкова, которая была отлита в 1939 году для международной выставки в Нью-Йорке. С помощью лазерного 3D-сканирования будет создана копия знаменитой скульптуры и отлита в бронзе.

Все работы по проектированию, изготовлению, установке монумента и благоустройству прилегающей к нему территории выполнит инвестор за свой счет.

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, реконструкцию стадиона «Динамо» планируется завершить до конца года.

«Работы на стадионе «Динамо» идут хорошо, инвестор и подрядчик выдерживают графики. Надеемся, что к 2018 году стадион будет построен», – сказал Хуснуллин.

При этом первый матч на обновленной арене планируется провести 22 октября 2017 года – в день рождения лучшего вратаря XX века Льва Яшина, именем которого назван стадион.

Ожидается, что окончательно «Динамо» переедет на новый стадион в сезоне 2018/2019.