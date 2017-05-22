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Бойцы из оренбургского клуба «Цеста» выступят на M-1 Challenge 78

Источник:  Mix FightКомментарии

26 мая в Оренбурге на международном турнире M-1 Challenge 78 зрителям в СК «Оренбуржье» удастся поболеть в числе других российских бойцов, также и за своих земляков, представляющих помимо клуба «Боец», еще и клуб «Цеста» - Алексея Дубровного и Виталия Твердохлебова.

Соперником кандидата в мастера спорта по смешанным боевым единоборствам и АРБ Алексея Дубровного станет брат Мовсара Евлоева – Селем, он является кандидатом в мастера спорта по боксу и мастером спорта по комплексным единоборствам.

Виталий Твердохлебов помимо званий кандидата в мастера спорта по смешанным боевым единоборствам и рукопашному бою имеет еще и шесть профессиональных поединков в MMA, в четырех из которых он праздновал победу. Его соперником станет ветеран Bellator, боец из Израиля – Кирилл Медведовский, на счету которого восемь побед и четыре поражения.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе
Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

(До 93 кг), Алан Биспо Де Сантана (Португалия), 5-1 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 7-2

(До 84 кг), Кайо «Hellboy» Магальяэш (Бразилия), 9-3 - Дмитрий Войтов (Академия MMA, Республика Беларусь), 15-6

(До 77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США), 11-3 - Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-3

(До 56,7 кг), Фабрисио «Bill» Саррафф (Бразилия), 23-9 - Вадим Малыгин (MMA-Север), 8-2-1

(До 56,7 кг), Бин Сон Ле (Швеция), 5-1 - Александр Доскальчук (Украина), 6-1

(До 70,3 кг), Рикардо Франко (Англия), 2-1 - Роман Богатов (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 1-0

(До 65,8 кг), Кирилл Медведовский (Израиль), 8-4 - Виталий Твердохлебов (Цеста), 4-2

(До 61,3 кг), Селем Евлоев (Республика Ингушетия) - Алексей Дубровный (Цеста)

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