Бойцы из оренбургского клуба «Цеста» выступят на M-1 Challenge 78
26 мая в Оренбурге на международном турнире M-1 Challenge 78 зрителям в СК «Оренбуржье» удастся поболеть в числе других российских бойцов, также и за своих земляков, представляющих помимо клуба «Боец», еще и клуб «Цеста» - Алексея Дубровного и Виталия Твердохлебова.
Соперником кандидата в мастера спорта по смешанным боевым единоборствам и АРБ Алексея Дубровного станет брат Мовсара Евлоева – Селем, он является кандидатом в мастера спорта по боксу и мастером спорта по комплексным единоборствам.
Виталий Твердохлебов помимо званий кандидата в мастера спорта по смешанным боевым единоборствам и рукопашному бою имеет еще и шесть профессиональных поединков в MMA, в четырех из которых он праздновал победу. Его соперником станет ветеран Bellator, боец из Израиля – Кирилл Медведовский, на счету которого восемь побед и четыре поражения.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Бой
за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе
Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2
(До
93 кг), Алан Биспо Де Сантана (Португалия),
5-1 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская
школа Шторм и клуб Боец), 7-2
(До
84 кг), Кайо «Hellboy» Магальяэш (Бразилия),
9-3 - Дмитрий Войтов (Академия MMA, Республика
Беларусь), 15-6
(До
77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США), 11-3 - Максим
Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-3
(До
56,7 кг), Фабрисио «Bill» Саррафф (Бразилия),
23-9 - Вадим Малыгин (MMA-Север), 8-2-1
(До
56,7 кг), Бин Сон Ле (Швеция), 5-1 - Александр
Доскальчук (Украина), 6-1
(До
70,3 кг), Рикардо Франко (Англия), 2-1 - Роман
Богатов (Новый Поток, авторская школа
Шторм и клуб Боец), 1-0
(До
65,8 кг), Кирилл Медведовский (Израиль),
8-4 - Виталий Твердохлебов (Цеста), 4-2
(До
61,3 кг), Селем Евлоев (Республика Ингушетия)
- Алексей Дубровный (Цеста)