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Моуринью выставил самый молодой стартовый состав «МЮ» за историю АПЛ

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед» в матче 38-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:0) был самым молодым за историю выступления команды в лиге. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, по решению главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью, многим игрокам стартового состава был предоставлен отдых перед финалом Лиги Европы с «Аяксом», который состоится 24 мая.

Отмечается, что средний возраст игроков «МЮ», вышедших на поле с первых минут, составил 22 года и 284 дня. Самыми молодыми были Тимоти Фосу-Менса (19 лет и 4 месяца), Аксель Туанзебе (19 лет и 6 месяцев) и Деметри Митчелл (20 лет и 4 месяца).

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