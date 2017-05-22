«Бавария» готова продать Косту и Саншеша
Руководство «Баварии» планирует обновить состав мюнхенского клуба в летнее трансферное окно.
Как сообщает Kicker, чемпион Германии расстанется с бразильским полузащитником Дугласом Костой, а также с хавбеком сборной Португалии Ренату Саншешом.
При этом источник уверяет, что французский игрок Кингсли Коман, а также немец Джошуа Киммих, останутся в команде.
Ранее сообщалось об интересе к Дугласу Косте со стороны «Ювентуса».
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