M-1 Challenge 79. Оленичев заменит Мясникова в поединке против Торреса
Россиянин Валерий Мясников получил травму и не сможет принять участия на турнире M-1 Challenge 79, который пройдет 1 июня в Санкт-Петербурге.
Вместо него против Энока Солвеса Торреса выйдет набирающий популярность российский проспект Олег Оленичев (Ратиборец, 8-4).
Олег Оленичев является неоднократным победителем региональных турниров по грэпплингу и джиу-джитсу, побеждал на престижном всероссийском турнире «Золотой тигр» и становился бронзовым призером на международном турнире по джиу-джитсу Russia International Open. В смешанных единоборствах за три с половиной года он провел 12 боев и победил в 8 из них. Каждый бой Олега – это упорная битва, и с каждой новой трудовой победой он поднимается все выше и выше в рейтингах и по карьерной лестнице. В своем последнем бою он досрочно победил не знавшего до той встречи поражений Азамата Амагова, после чего подписал контракт с M-1 Global и согласился заменить Валерия Мясникова в бою с топовым европейским средневесом.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
(До 84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр «Шторм» Шлеменко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9
(До 77,1 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Сергей Романов (Сечь PRO), 11-1
(До 70,3 кг), Мичел «Sassarito» Сильва (Бразилия), 18-5-1 - Алексей Махно (Industrials Team), 13-5
(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Олег Оленичев (Ратиборец), 8-4
(До 61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США), 14-4 - Бахтияр «Baha» Тойчубаев (Жаш Куч), 6-0
(До 77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 - Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1