Иско – фанатам «Реала»: Не волнуйтесь, я останусь в команде на следующий сезон

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон рассказал о планах на будущее после матча с «Малагой» в заключительном туре чемпионата Испании.

Напомним, «сливочные» обыграли «анчоусов» со счетом 2:0 и выиграли первенство страны. До перехода в «Реал» Иско выступал за «Малагу» с 2011 по 2013 гг.

«Не волнуйтесь, болельщики, я останусь в команде на следующий сезон. Конечно, мне было очень тяжело, особенно с психологической точки зрения. Но я проявил характер и получил поддержку от всех.

Сегодня сбылась моя мечта – я выиграл чемпионат Испании в своем родном городе. Буду вечно благодарен фанатам «Малаги» за любовь. Это очень важный момент в моей карьере и я хочу насладиться им сполна», – приводит слова Иско Football Espana.