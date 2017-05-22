M-1 Challenge 78. Саррафф выйдет на замену Силандеру

Микаэль Силандер получил травму и не сможет выступить на турнире M-1 Challenge 78. 26 мая в Оренбурге в бою против Вадима Малыгина его заменит Фабрисио Саррафф (Бразилия, 23-9).

Бразильский боец совсем недавно выступил на турнире M-1 Challenge 76 и там на пару с Сергеем Морозовым они выдали потрясающую схватку, в которой продемонстрировали огромный арсенал ударной техники – хайкики, удары коленями в прыжке, бэкфисты и супермен-панчи были в нем далеко нередкими гостями. За эту битву оба бойца абсолютно заслуженно получили бонус за «лучшее выступления турнира». Саррафф без колебаний согласился заменить финского бойца и более того – перебраться в еще более легкую весовую категорию и сразиться с не менее сильным ударником, чем и он сам.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

(До 93 кг), Алан Биспо Де Сантана (Португалия), 5-1 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 7-2



(До 84 кг), Кайо «Hellboy» Магальяэш (Бразилия), 9-3 - Дмитрий Войтов (Академия MMA, Республика Беларусь), 15-6



(До 77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США), 11-3 - Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-3



(До 56,7 кг), Фабрисио «Bill» Саррафф (Бразилия), 23-9 - Вадим Малыгин (MMA-Север), 8-2-1



(До 56,7 кг), Бин Сон Ле (Швеция), 5-1 - Александр Доскальчук (Украина), 6-1



(До 70,3 кг), Рикардо Франко (Англия), 2-1 - Роман Богатов (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 1-0

