M-1 Challenge 78. Саррафф выйдет на замену Силандеру
Микаэль Силандер получил травму и не сможет выступить на турнире M-1 Challenge 78. 26 мая в Оренбурге в бою против Вадима Малыгина его заменит Фабрисио Саррафф (Бразилия, 23-9).
Бразильский боец совсем недавно выступил на турнире M-1 Challenge 76 и там на пару с Сергеем Морозовым они выдали потрясающую схватку, в которой продемонстрировали огромный арсенал ударной техники – хайкики, удары коленями в прыжке, бэкфисты и супермен-панчи были в нем далеко нередкими гостями. За эту битву оба бойца абсолютно заслуженно получили бонус за «лучшее выступления турнира». Саррафф без колебаний согласился заменить финского бойца и более того – перебраться в еще более легкую весовую категорию и сразиться с не менее сильным ударником, чем и он сам.
СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Бой
за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе
Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2
(До
93 кг), Алан Биспо Де Сантана (Португалия),
5-1 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская
школа Шторм и клуб Боец), 7-2
(До
84 кг), Кайо «Hellboy» Магальяэш (Бразилия),
9-3 - Дмитрий Войтов (Академия MMA, Республика
Беларусь), 15-6
(До
77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США), 11-3 - Максим
Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-3
(До
56,7 кг), Фабрисио «Bill» Саррафф (Бразилия),
23-9 - Вадим Малыгин (MMA-Север), 8-2-1
(До
56,7 кг), Бин Сон Ле (Швеция), 5-1 - Александр
Доскальчук (Украина), 6-1
(До
70,3 кг), Рикардо Франко (Англия), 2-1 - Роман
Богатов (Новый Поток, авторская школа
Шторм и клуб Боец), 1-0