Александр Медведев: На ОИ-2018 будут сильные команды, даже если не сыграют энхаэловцы

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о неучастии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2018.

- Впереди Олимпийские игры, и на них будут очень сильные команды, даже если энхаэловцы не сыграют. В Европе и КХЛ достаточно сильных игроков, поэтому будет очень интересный олимпийский турнир, - приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Напомним, 3 апреля НХЛ выпустила официальное сообщение о том, что лига в следующем сезоне не будет делать паузу в регулярном чемпионате для участия в Олимпийских играх. Игроки североамериканской лиги участвовали в олимпийском турнире с 1998 года.

На олимпийском турнире в Пхенчхане сборная России сыграет в группе B против команд США, Словакии и Словении.