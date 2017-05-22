Александр Медведев: На ОИ-2018 будут сильные команды, даже если не сыграют энхаэловцы
Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением
о неучастии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2018.
- Впереди Олимпийские игры, и на них будут очень сильные
команды, даже если энхаэловцы не сыграют. В Европе и КХЛ достаточно сильных
игроков, поэтому будет очень интересный олимпийский турнир, - приводит
слова Медведева «Р-Спорт».
Напомним,
3 апреля НХЛ выпустила официальное сообщение о том, что лига в следующем сезоне
не будет делать паузу в регулярном чемпионате для участия в Олимпийских играх.
Игроки североамериканской лиги участвовали в олимпийском турнире с 1998 года.
На олимпийском турнире в
Пхенчхане сборная России сыграет в группе B против команд США, Словакии и
Словении.
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