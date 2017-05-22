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Роман Ротенберг: Будем делать все возможное, чтобы вернуть наших «сборников» из НХЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о неучастии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2018.

- Однозначно мы будем делать все возможное, чтобы вернуть наших «сборников» из НХЛ. Знаем, что истекают контракты у Евгения Кузнецова, у Дмитрия Орлова. Да, у нас есть те, кто уехал, но есть и те, кто вернется из Северной Америки. ФХР сделает максимум, чтобы те ребята, которые играли на чемпионате мира, остались в КХЛ, - приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, 3 апреля НХЛ выпустила официальное сообщение о том, что лига в следующем сезоне не будет делать паузу в регулярном чемпионате для участия в Олимпийских играх. Игроки североамериканской лиги участвовали в олимпийском турнире с 1998 года.

На олимпийском турнире в Пхенчхане сборная России сыграет в группе B против команд США, Словакии и Словении.

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