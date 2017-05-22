ВИДЕО ДНЯ. Крауч подарил футболку болельщику, который пришел на матч в плавках
Форвард «Сток Сити»
Питер Крауч после матча 38-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:0) на
стадионе «Сэнт-Мэрис» подарил свою футболку болельщику, который пришел на игру
в плавках.
Перед матчем болельщик «Сток Сити» Тайрон Сидли написал Краучу в социальной сети и спросил, готов ли игрок подарить ему футболку, если он придет на матч в нижнем белье.
А чуть позже полузащитник «гончаров» Чарли Адам пообещал Сидли и свою футболку, если он наденет на игру акваланг.
В итоге после матча Крауч подошел к болельщику и выполнил его просьбу, а позже Адам сдержал свое слово.
👌 Speedo! Speedo! Speedo!@petercrouch gives his match winning shirt to @stokemadsidders, brilliant!#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/VA6HD6OGzr— Stoke City FC (@stokecity) 21 мая 2017 г.
Добавим, что 36-летний Крауч стал автором единственного гола в матче, забив свой седьмой матч в чемпионате.
«Сток Сити» набрал 44 очка и занял 13-е место в премьер-лиге.
Матч
Саутгемптон - Сток Сити - 0:1 (0:0)
Голы
Крауч 60 (0:1).
Состав
Саутгемптон: Форстер, Бертран, Стивенс, Йосида, Соареш, Дэвис, Рэдмонд, Ромеу, Уорд-Проуз (Пье, 86), Тадич (Буфал, 65), Остин (Габбьядини, 65)
Сток Сити: Батлэнд, Шоукросс, Мартинс Инди, Кэмерон, Питерс, Уилан, Шакири (Муньеса, 90), Аллен, Собхи, Крауч, Диуф (Уолтерс, 70)
Предупреждения:
Буфал, 70; Стивенс, 90 - Аллен, 53; Уилан, 63; Собхи, 67; Шакири, 90
Судья:
Probert Lee
Место и дата
21 мая 17:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция