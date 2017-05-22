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ВИДЕО ДНЯ. Крауч подарил футболку болельщику, который пришел на матч в плавках

Источник:  RT на русскомКомментарии

Форвард «Сток Сити» Питер Крауч после матча 38-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:0) на стадионе «Сэнт-Мэрис» подарил свою футболку болельщику, который пришел на игру в плавках.

Перед матчем болельщик «Сток Сити» Тайрон Сидли написал Краучу в социальной сети и спросил, готов ли игрок подарить ему футболку, если он придет на матч в нижнем белье.

А чуть позже полузащитник «гончаров» Чарли Адам пообещал Сидли и свою футболку, если он наденет на игру акваланг.

В итоге после матча Крауч подошел к болельщику и выполнил его просьбу, а позже Адам сдержал свое слово.

Добавим, что 36-летний Крауч стал автором единственного гола в матче, забив свой седьмой матч в чемпионате.

«Сток Сити» набрал 44 очка и занял 13-е место в премьер-лиге.

Матч

Саутгемптон - Сток Сити - 0:1 (0:0)

Голы

Крауч 60 (0:1).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Бертран, Стивенс, Йосида, Соареш, Дэвис, Рэдмонд, Ромеу, Уорд-Проуз (Пье, 86), Тадич (Буфал, 65), Остин (Габбьядини, 65)

Сток Сити: Батлэнд, Шоукросс, Мартинс Инди, Кэмерон, Питерс, Уилан, Шакири (Муньеса, 90), Аллен, Собхи, Крауч, Диуф (Уолтерс, 70)

Предупреждения:

Буфал, 70; Стивенс, 90 - Аллен, 53; Уилан, 63; Собхи, 67; Шакири, 90

Судья:

Probert Lee

Место и дата

21 мая 17:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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