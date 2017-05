ВИДЕО ДНЯ. Крауч подарил футболку болельщику, который пришел на матч в плавках

Форвард «Сток Сити» Питер Крауч после матча 38-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:0) на стадионе «Сэнт-Мэрис» подарил свою футболку болельщику, который пришел на игру в плавках.

Перед матчем болельщик «Сток Сити» Тайрон Сидли написал Краучу в социальной сети и спросил, готов ли игрок подарить ему футболку, если он придет на матч в нижнем белье.

А чуть позже полузащитник «гончаров» Чарли Адам пообещал Сидли и свою футболку, если он наденет на игру акваланг.

В итоге после матча Крауч подошел к болельщику и выполнил его просьбу, а позже Адам сдержал свое слово.

