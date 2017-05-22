«Краснодар» объявил об уходе четырех игроков (фото)
Как сообщает официальный сайт «Краснодара», сегодня, 22 мая, российский клуб расстался с нападающим Вандерсоном, а также защитником Виталием Калешиным.
Также стан «быков» покинули два полузащитника – Владимир Быстров и Дмитрий Торбинский.
Отмечается, что попрощаться с футболистами приехал владелец «быков» Сергей Галицкий.
"Горожане" тепло попрощались с Вандерсоном и Калешиным#ФККраснодар #Вандерсон #Калешинhttps://t.co/mWA2JHaltx pic.twitter.com/DqZnr8rhyz— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 мая 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически