В 30-м туре показана худшая посещаемость за весенний отрезок

Матчи 30-го тура премьер-лиги посетили 73429 человек, то есть средняя аудитория одного матча составила 9179 человек. Стадионы заполнились на 46%.

Отметим, что это один из худших показателей посещаемости в минувшем сезоне и худший – за весенний отрезок.

Самым посещаемым стал матч «Арсенал» – «Спартак», собравший 18500 болельщиков. А самая малочисленная аудитория была у матча «Томь» – «Краснодар» – 3300.

Итоговая средняя посещаемость премьер-лиги составила 11415 человек. Это третий показатель с конца в XXI веке.