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Александр Тихонов: У меня состоялся жесткий разговор с Коноваловым, он должен измениться

Источник:  «Известия»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о назначении Сергея Коновалова старшим тренером сборной России.

– Я считаю, что назначение Коновалова – это правильный выбор, – сказал Тихонов в интервью «Известиям». – Ему нужен опытный помощник, и тогда мы можем рассчитывать на улучшение результата женской команды. На днях у меня состоялся довольно жесткий разговор с Коноваловым. Он немного мягковатый тренер. Я ему сказал, что он должен измениться – его слово должно стать законом, а спортсменки должны внимательно слушать все его установки. В прошлом сезоне я наблюдал следующую картину: тренер что-то объясняет, а многие девушки его не слушают. Поэтому первая задача Сергея – наладить дисциплину. Это одна из основных составляющих результата. Так было всегда, и глупо от этого отходить.

– При этом еще существует вероятность, что ко второму сбору к команде присоединится Владимир Королькевич...
– Я уже неоднократно говорил, что это плохая идея. Я знаю его очень давно. За долгую карьеру он не нашел применения ни в одной биатлонной державе. Да я бы не сказал, что и с нашей сборной у него были выдающиеся результаты. А мы зачем-то пытаемся его вернуть. А все потому, что одной спортсменке – не буду называть ее фамилию – нравилось работать с Королькевичем.

Напомним, что с 16 мая сборная России приступила к тренировкам на первом сборе в межсезонье в Белокурихе.

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