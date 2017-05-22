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Граждане трех стран погибли на Эвересте

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Washington Post, трое альпинистов погибли на Эвересте.

Согласно источнику, это граждане США, Словакии и Австралии. Отмечается, что американец Роланд Йервуд рисковал жизнью постоянно. Два года назад он чудом спасся во время схода лавины из-за произошедшего ранее землетрясения.

Среди тех, кто больше никогда не сможет подняться на самую высокую точку мира, словак Владимир Штрба и австралиец Франческо Энрико Марчетти. Последний почувствовал себя плохо во время подъема на пик и умер, возвращаясь обратно. Одной из причин смерти назвали горную болезнь.

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