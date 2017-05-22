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Хонда сообщил об уходе из «Милана»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Японский полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда обратился к болельщиками итальянского клуба. Ранее стало известно, что бывший хавбек московского ЦСКА покинет команду по окончании сезона.

«Дорогие фанаты «Милана», хочу сказать спасибо вам за эти три с половиной года. Мне было непросто, но я вырос здесь, как человек. Покидаю «Милан» с надеждой, что увижу вас вновь. Кто знает, когда и при каких условиях это случится», – написал футболист на своей странице в социальной сети.

Напомним, Хонда выступал за «россонери» с 2014 года. В его активе 91 матч, 11 голов и 14 голевых передач.

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