Хонда сообщил об уходе из «Милана»

Японский полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда обратился к болельщиками итальянского клуба. Ранее стало известно, что бывший хавбек московского ЦСКА покинет команду по окончании сезона.

«Дорогие фанаты «Милана», хочу сказать спасибо вам за эти три с половиной года. Мне было непросто, но я вырос здесь, как человек. Покидаю «Милан» с надеждой, что увижу вас вновь. Кто знает, когда и при каких условиях это случится», – написал футболист на своей странице в социальной сети.

Напомним, Хонда выступал за «россонери» с 2014 года. В его активе 91 матч, 11 голов и 14 голевых передач.