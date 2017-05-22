Определился состав первой корзины при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов
Стали известны все
команды, которые при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов попадут в
первую корзину.
Состав первой корзины:
«Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Челси» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия).
Также попадание в групповой этап обеспечили себе: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Тоттенхэм» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Андерлехт» (Бельгия), «Фейеноорд» (Голландия), «Лейпциг» (Германия).
Также место на групповом этапе автоматически получат вице-чемпион Италии, чемпион Турции и победитель Лиги чемпионов.
Добавим, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 24 августа в Монако.