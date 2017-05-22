КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в Туле

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» во время и после матча 30-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:3) в Туле.

Напомним, после матча болельщики «Спартака» выбежали на поле, сломали ворота и, по словам директора стадиона, повредили систему подогрева поля.

«Заседание (КДК) будет 24 мая в 14:00 мск. Мы рассмотрим массовый выход на поле болельщиков обеих команд, использование и бросание пиротехники болельщиками обеих команд, сжигание болельщиками «Спартака» атрибутики ФК «Арсенал» (сжигание флага), рассмотрим повреждение имущества стадиона болельщиками «Спартака», а также факт нахождения болельщиков «Спартака» на ограждениях стадиона», – приводит «Р-Спорт» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

При этом отсутствие главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на пресс-конференции не будет включено в повестку дня, так как у итальянца не было возможности пройти через поле в зал для пресс-конференции.