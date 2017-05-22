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Музыкальная группа Black Eyed Peas выступит перед финалом Лиги чемпионов 2016/2017

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Американская музыкальная hip-hop группа Black Eyed Peas выступит перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона 2016/2017, в котором встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». 

«Мы намерены поднять эмоции болельщикам на стадионе и всем, кто будет смотреть финал Лиги чемпионов, - заявил Will.I.Am, член группы Black Eyed Peas. - Мы сами футбольные болельщики, а потому прекрасно понимаем, насколько важна игра для людей, которые будут наблюдать ее на трибунах, у себя дома и с друзьями. Это выступление столь же дорого для нас самих. Мы рассчитываем на незабываемое шоу».

Напоминаем, что финал Лиги чемпионов 206/2017 пройдет 3 июня в Кардиффе на стадионе «Национальный».

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