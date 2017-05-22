В петербургском метро проверят систему централизованного оповещения

Утром 24 мая на станциях метрополитена в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 пройдет проверка системы централизованного оповещения, сообщает официальный сайт ГУП «Петербургский метрополитен».

– В соответствии с планом мероприятий по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения матчей Кубка конфедераций, 24 мая с 11:32 до 11:38 часов на станциях «Крестовский остров», «Чкаловская», «Петроградская» и «Старая деревня» будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

В этот период на станциях будет транслироваться информация, из которой пассажиры смогут узнать о порядке оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, сигналах и средствах оповещения. В конце проверки пассажиры будут оповещены о ее завершении, - говорится в сообщении.